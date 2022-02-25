شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: البنوك منحت قروضا لمشروعات الثروة الحيوانية بـ5.3 مليار جنيه خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إجمالي القروض الاستثمارية متوسطة الأجل الممنوحة للثروة الحيوانية نحو 5.3 مليار جنيه عام 2020/2019، بالإضافة إلى 16 مليون و647 ألف جنيه تم صرفها للثروة الداجنة والسمكية، بالإضافة إلى 31 مليونا و720 ألف جنيه لتمويل الميكنة الزراعية ووسائل النقل، إلى جانب 35 مليون جنيه مرابحات استثمارية وإسلامية، و28 مليونا و953 ألف جنيه قروض عاملين.

وأضافت بيانات كتاب الإحصاء السنوى الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة كفر الشيخ جاءت في صدارة ترتيب المحافظات الأكثر حصولًا على تمويل للثروة الحيوانية خلال تلك الفترة بواقع 839 مليونا و982 ألف جنيه، يليها محافظة الغربية بنحو 724 مليونا و166 ألف جنيه، ومحافظة المنيا بنحو 632 مليونا و480 ألف جنيه.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من محافظة البحيرة وحصلت على 599 مليونا و963 ألف جنيه، يليها محافظة الدقهلية بنحو 574 مليونا و600 ألف جنيه، ومحافظة المنوفية بنحو 519 مليونا و249 ألف جنيه، إلى جانب كلا من محافظة سوهاج بقيمة 344 مليونا و680 ألف جنيه، ومحافظة الفيوم بقيمة 280 مليونا و658 ألف جنيه، ومحافظة قنا بنحو 288 مليونا و955 ألف جنيه.

وبالنسبة لتمويل الثروة الداجنة والسمكية، توزعت غالبية التمويل المنصرف بين محافظة المنوفية وحصلت على 13 مليون جنيه، والجيزة بـ2 مليون و341 ألف جنيه، وعلى مستوى الميكنة الزراعية استحوذت محافظة أسوان بقيمة 10 ملايين و716 ألف جنيه.