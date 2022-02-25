شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "الشحن" والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 5.5%، أعقبه قطاعي مواد البناء والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.8%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.6%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.2%.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 689.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 437 مليار جنيه إلى 414.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 124.2 مليار جنيه إلى 115.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.1%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 561.3 مليار جنيه إلى 530.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.6%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.8%.