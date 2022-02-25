شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع مع استعداد موسكو للحوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة بناء على ارتفاع في الجلسة السابقة، بعد أن قالت روسيا إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 53.39 نقطة أو 0.16 بالمئة عند الفتح إلى 33277.22 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بوزر 500 على ارتفاع 9.68 نقطة أو 0.23 بالمئة عند 4298.38 في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 11.67 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 13485.26 عند جرس الفتح.