شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود الانخفاض مسجلاً 1894 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة على نحو طفيف بعد زيادة الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهرا قبل أن تنخفض عند الإغلاق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين دعمت مخاوف الإمدادات من روسيا أسعار البلاديوم.

وفي الساعة 1305 بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1894.76 دولار للأوقية (الأونصة) وتتجه صوب رابع أسبوع من المكاسب.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 1898.50دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن، بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى 1973.96 دولار للأوقية بعد هجوم روسيا برا وبحر وجوا على أوكرانيا أمس الخميس، قبل أن تنزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية. وقصفت الصواريخ العاصمة الأوكرانية اليوم الجمعة.

وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2415.68 دولار للأوقية مسجلا ارتفاعا لثالث أسبوع على التوالي.

ولامس المعدن 2711.18 دولار للأوقية أمس الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو تموز مع خوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإنتاج من روسيا، المنتج الكبير للبلاديوم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.13 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1053.09 دولار للأوقية.