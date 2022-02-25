شكرا لقرائتكم خبر عن الإبقاء على اتفاق «أوبك+» دون تغيير مع ترجيح بزيادة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت مصادر في أوبك+ إن اتفاقا بين منتجي النفط في التكتل، بما في ذلك روسيا، لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المرجح أن تلتزم المنظمة بزيادة الإنتاج المزمعة في اجتماع الأسبوع المقبل على الرغم من تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثاني من مارس آذار لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستزيد الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان.

وتشكلت أوبك+ في عام 2016 لتنسيق تخفيضات الإنتاج بهدف معالجة تخمة سابقة في المعروض ثم ضعف الطلب خلال جائحة كورونا.