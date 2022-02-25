الحكومة تفرض تعريفات ضريبية على 6 أنواع سجائر جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أرسلت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، خطابا، إلى مصلحة الجمارك؛ بشأن فئة الضريبة المستحقة على السجائر تامة الصنع المستوردة، منها السجائر الصيني التي يبلغ سعرها 18 جنيها للعلبة التي تحتوي على 20 سيجارة، وتم توجيه الخطاب إلى رئيس الإدارة المركزية للتعريفة الجمركية والقيمة المضافة والمنشأ.

وأوضح نص الخطاب الحكومي- الذي حصل موقع "القاهرة 24 على نسخة منه- الذي صدر؛ إيماء إلى كتاب أحمد محمد إسماعيل سالم، من شركة وورلد إنترناشيونال، بشأن طلب الإفادة عن فئة الضريبة المستحقة على السجائر تامة الصنع المستوردة من الخارج، والتي يتم طرحها بالسوق المحلية، باسم: A11 stars red - A11 stars blue - A11 stars gold - A11 stars mint - A11 sars Apple- A11 stars watermelon، على أن يكون سعر البيع النهائي للمستهلك 18 جنيها للعبوة 20 سيجارة.

وأشار نص الخطاب الحكومي المرسل إلى المنافذ الجمركية، وإلى الشركة: نتشرف بالإحاطة بأنه وفق أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل ضريبة القيمة المضافة، ورقم 67 لسنة 2016 بإصدار ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ ووفق الرقم المسلسل للسلع وخدمات الجدول المرافق، تقرر الآتي:

أولا: الأصناف المنوه عنها بالأعلى من السجائر المستوردة من الخارج، تخضع لضريبة الجدول بفئة 50% من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 4 جنيهات للعبوة التي لا يزيد سعرها عن 24 جنيها.

ثانيا: يتم تحصيل جنيها واحدًا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية- سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج- وتزيد كل 3 سنوات، بقيمة ربع جنيه، حتى تصل الزيادة إلى 1.5 جنيه، وذلك لصالح التأمين الصحي الشامل؛ لذا يجب التنبيه بهذا على المنافذ الجمركية.