شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الآسيوية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسواق الآسيوية أبوابها، في الغالب، على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.

وتم تداول الأسهم اليابانية على ارتفاع حاد، في أعقاب خسائر لخمس جلسات متتالية، حيث أغلق مؤشر "نيكي" الرئيسي، الذي يضم 225 سهما، الجلسة الصباحية، عند 58ر26353، بارتفاع 47ر1%، بعد أن وصل إلى 89ر26419

وارتفع سوق الأسهم الاسترالي، بشكل طفيف، ليعوض خسائر، سجلها في الجلسة السابقة، مع ارتفاع مؤشر "إس آند بي - إيه إس اكس200"، بنسبة 12ر0%، ليصل إلى 80ر6998، بعد أن لامس 60ر7045 ، في وقت سابق.

جاء هذا التعافي في أعقاب مؤشرات إيجابية، من بورصة "وول ستريت"، الليلة الماضية، حيث شهدت الأسهم تحولا، على مدار جلسة التعامل أمس الخميس.