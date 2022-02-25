بروتوكول تعاون بين المصرية للاتصالات و"IBM" لتوفير برامج تدريبية لمدارس WE

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة IBM مصر لتوفير برامج تدريبية ومهنية معتمدة دوليا لتنمية المهارات المهنية لطلاب ومعلمى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية باستخدام منصة IBM SkillsBuild التعليمية (SkillsBuild.org).

يذكر أنه تم إطلاق مشروع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى المحافظات كأول مدارس ذكية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ويتم تطويرها وتشغيلها وإدارتها من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة نظام تعليمى متكامل قادر على تطوير التعليم الفنى فى مصر بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبى احتياجات سوق الاتصالات من خلال توفير عمالة فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا وعالميا.

وتعقيبا على البروتوكول؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركة IBM العالمية فى تأهيل طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى اطار الحرص على إتاحة فرص تعلم مرنة ومتنوعة، وإعداد جيل من العمالة الفنية يتمتع بمهارات متطورة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم نموذج يتيح الدمج بين التعلم والتطبيق العملى على النحو الذى يمكن من خلاله تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى؛ مشيرا الى انه تم تطوير وتحويل عدد ست مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات المختلفة مزودة بأحدث المعامل التكنولوجية؛ معربا عن تطلعه للتوسع فى أعداد المدارس مع التركيز على التخصصات الحديثة ذات الطلب مثل الذكاء الاصطناعى وانشاء وصيانة شبكات الألياف الضوئية.

هذا وبموجب هذا البروتوكول تقوم شركة IBM بالتعاون مع المصرية للاتصالات بتوجيه وتدريب الطلاب والمعلمين داخل منظومة مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المختلفة من خلال إتاحة نموذج P-TECH التعليمى ومنصة IBMSkills Build.

كما يوفر البروتوكول تدريب للمعلمين على مبادئ التعليم الفعال وأحدث الاستراتيجيات ومنهجيات التدريس والبرامج الفنية وتدريب الطاقم الإدارى على أحدث التطبيقات الإدارية التى ترتكز على استخدام الملفات الإلكترونية وتحليل البيانات وإعداد التقارير للحفاظ على مستوى العملية التعليمية، كما ستشارك IBM فى دعم تخطيط المهارات المطلوبة للدراسة من خلال رسم خرائط احتياجات الصناعة.

ومن جانبه؛ قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: “سعداء بهذا التعاون مع شركة IBM الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المعلومات وشريكنا الموثوق على مدار سنوات، والذى يؤكد استراتيجيتنا الواضحة نحو سعى الشركة الدائم لتقديم خريج متميز لسوق العمل المحلى والدولى وتدريب المعلمين وفقا لأحدث النظم والمعايير الدولية " مضيفُا أن "دعم التعليم يعد من أهم ركائز المسئولية المجتمعية للشركة إيمانا منها بدوره الحيوى فى دعم المجتمع ودعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر."

وقالت مروة عباس مدير عام شركة IBM مصر: “نتعازن مع المصرية للاتصالات فى بناء مهارات الشباب المصرى ودعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونقل الخبرات العالمية للكوادر البشرية الشابة وتأهيلها لسوق العمل الحديث وذلك تماشياً مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد حرصت شركة IBM على مدار تاريخها الطويل فى السوق المصرى على الاستثمار فى تنمية الموارد البشرية من خلال قطاع عريض من البرامج والمبادرات للشباب بمختلف المراحل العمرية التى تطبقها الشركة وفقًا لأحدث المعايير العالمية”

وقالت جستينا نيكسون نائب رئيس شركة IBM العالمية للمسئولية الاجتماعية "يعد هذا الإعلان هو أحدث خطوة فى التزام شركة IBM بتنمية مهارات 30 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، ويمثل تعاوننا مع المصرية للاتصالات فرصة ممتازة لقيادة تنمية خبرات ومهارات الكوادر البشرية محليًا للمساعدة فى إطلاق الفرص الاقتصادية والازدهار.

ويستهدف البروتوكول تدريب أكثر من الف طالب سنويا من طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المختلفة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكثر من 300 معلم وإدارى من العاملين بهذه المدارس.