شكرا لقرائتكم خبر عن 195 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 10890.88 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.54% ليغلق عند مستوى 1774.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 9.05% ليغلق عند مستوى 2720.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.82% ليغلق عند مستوى 13082.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز وحيدًا بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4585.30 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 689.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 437 مليار جنيه إلى 414.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 124.2 مليار جنيه إلى 115.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.1%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 561.3 مليار جنيه إلى 530.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.6%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.8%.