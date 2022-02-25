شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شكاوى يحلها جهاز تنظيم الاتصالات أبرزها قطع النت وفواتير الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كمستوى ثانٍ لتلقى الشكاوى، حيث يتلقى المركز شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في حالة استنفاذهم لكل الوسائل للوصول إلى حل مرضي لشكاواهم مع الشركات مقدمة الخدمة، ويعمل المركز على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين في إطار الضوابط التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات والتزامات التراخيص الممنوحة للشركات.

ويقوم مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في التحقيق في 6 خدمات اعتمادًا على المعلومات المقدمة من الشاكي والرد الذي يقدمه المشغل أو مقدم الخدمة، وتشمل الشكاوى التي يقوم المركز بالتحقيق فيها:

1- شكاوى توصيل وتغطية شبكات الاتصالات.

2- شكاوى تأخير إصلاح الأعطال.

3- شكاوى توصيل خدمات الاتصالات.

4- شكاوى خدمات الإنترنت.

5- شكاوى الفواتير وطرق المحاسبة.

6- شكاوى أجهزة التليفون المحمول.

يذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك في نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.17%.