شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور ينفذ حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز مدينة العبور، عدة حملات أمنية مكثفة وذلك لإزالة التعديات والإشغالات بشوراع المدينة، وذلك للتصى للمخالفات ومحاربة العشوائيات.

من جانبه قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تنظيم عدة حملات أمنية خلال الأسبوع الجارى، وذلك للتصدي لكافة اشكال المخالفات والاشغالات داخل شوارع المدينة وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق والانظباط الامني بشوارع المدينة .

وقال أنه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وازالة اشغالات وتصحيح اوضاع المخالفات تحت بالحي الثامن وأسفرت عن غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٣٧)بلوك (١٧٠٥١) بالاسكان العائلي(٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم سنتر تعليمي، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٧١)بلوك (١٧٠٥١) بالاسكان العائلي(٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم مصنع ملابس.، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٦١)بلوك (١٧٠٥١) بالاسكان العائلي(٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم مخزن.

كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٥١)بلوك (١٧٠٥١) بالاسكان العائلي(٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم مصنع ملابس، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٢)بلوك (١٧٠٥٣) بالاسكان العائلي(٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم مصنع ملابس، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعه رقم (٩)بلوك (١٧٠٥٤) بالاسكان العائلي(٧) بالحي الثامن لاستغلال البدروم مخزن مبيدات حشريه، وإزالة الاشغالات والتعديات والافتات والتندات الثابته المخالفة لعدد (١٠)محلات بالقطعه رقم (٣٥&٣٦)بلوك (١٧٠٥٤) بالاسكان العائلي(٧) بالحي الثامن، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تعد مخالفة للغرض المخصص من أجله تلك الوحدات .

وأوضح أنه تم تشكيل حملة اشغالات ليلية تحت إشراف ادارتي الأحياء والامن بمعاونة شرطة المرافق واستهدفت الحملة، " حي الشباب، وسنتر خان العمار باسكان الشباب، وسنتر الياسمين باسكان الشباب، والطرق الرئيسية للمدينة، وأسفرت عن رفع كافة الاشغالات والباعة الجائلين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.