شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخرى بالولايات المتحدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع متوسط إنتاج الولايات المتحدة الأمريكيـة مـن الـنفط الصخري خلال الربع الرابع من عام 2021 بمقدار 173 ألـف برميـل يـوم ، أي بنسبة 2.1 % مقارنة بمستويات الربع السابق، ليبلغ 8.253 مليون برميل / يوم ، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول مـن عـام 2020 ، مرتفعاً بنحـو 402 ألف برميل / يوم، أى بنسبة 5.1 % على أساس سنوى، وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أن إنتاج النفط الصخرى شكل 44.5 % من إجمالي إنتاج النفط الأمريكى الذى بلغ 18.53 مليون برميل / يوم خلال نفس الفترة، ويعزى النمو المحدود فى إنتاج النفط الصخرى الأمريكى خلال الربع الربـع مـن عـام 2021 على الرغم مـن أسـعار النفط الخام المرتفعة ، إلى استمرار التزام الشركات المنتجـة بالانضباط الرأسمالى وتخفيض الديون وسداد مستحقات المساهمين مع تحول تركيزها نحو الاحتفاظ بغطاء على الإنتاج ، بدلاً من دعم الاستثمار فى عمليات حفر جديدة.

وأوضح التقرير، أن التوقعات تشير إلى استمرار تباطؤ نمو انتاج النفط الصخري الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2022 ، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بتكلفة إنتاجه سيؤدي إلى توافر تمويل كبير لدعم زيادة الإنتاج ، خاصة في الشركات الصغيرة ( الشركات التي تنتج أقل من 10 آلاف ب / ي ) التي أدرجت نمو الإنتاج كهدف رئيسي لها .

وتابع التقرير، غير أن التضخم سيساهم في استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو ما قد يكون له دور كبيراً في الحد من نمو الإنتاج في عام 2022 ، هذا وقد أظهر أحـدث مسح للطـاقـة تـم إجرائـه مـن قبـل بنـك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقاطعة Dallas في شهر يناير 2022 ، أن شركات الطاقة الأمريكية استندت فـي خططهـا علـى متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط يبلغ 64 دولار / برميل فقط عند التخطيط للنفقات الرأسمالية لعام 2022 ، حتى لا تتعرض لصدمة قد تحدث بسبب انخفاض أسعار النفط مثل ما شهدته عام 2020، ووفقاً لأحدث استطلاع تم إجرائه في شهر مارس 2021 يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الذي تحتاجه شركات الطاقة لتغطية نفقات تشغيل الآبار المحفورة يتراوح ما بين 17 دولار / برميل في منطقة Eagle Ford و 34 دولار / برميل في مناطق أخرى ،في حين تحتاج تلك الشركات إلى سعر يتراوح مـا بـين 46 إلى 58 دولار / برميـل لحـفـر بئـر جديد مربح .