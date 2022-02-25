شكرا لقرائتكم خبر عن 54.5 % ارتفاعا في الصادرات المحلية غير البترولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجَّلت الصادرات السلعية في شهر ديسمبر 2021م ارتفاعًا بنسبة 62.6 % عن نفس الشهر من العام الذي سبقه في ديسمبر 2020م، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء عن ملخص التجارة الدولية لشهر ديسمبر الماضي، بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة 106.3 مليار ريال، مرتفعة 65.3 مليار ريال عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي؛ نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 30.6 مليار ريال، بنسبة 65.9 %.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71 % في شهر ديسمبر 2020م إلى 72.4 % في شهر ديسمبر الماضي، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر نوفمبر الذي سبقه بمقدار -1.7 مليار ريال وبنسبة 1.6 %.

وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 54.5 % عن شهر ديسمبر 2020، حيث سجَّلت 29.3 مليار ريال مقابل 18.9 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 2.6 مليار ريال، وبنسبة 9.9 % بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021م.

وأورد التقرير كذلك ارتفاع الواردات السلعية للمملكة في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 17.7 % بمقدار 8 مليارات ريال؛ إذ بلغت قيمتها 53.5 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال في شهر ديسمبر 2020م، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021م بمقدار 2.9 مليار ريال بنسبة 5.8 %.