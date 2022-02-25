شكرا لقرائتكم خبر عن 830 مليون ريال لمستفيدي «سكني» في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق التنمية العقارية، أمس، إيداع أكثر من 830 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و«الصندوق العقاري» لشهر فبراير 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير بلغ 830 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر فبراير 2022 تجاوز 35.1 مليار ريال.

وأوضح أن الشراكة التكاملية للصندوق العقاري ضمن منظومة رقمية بمعايير عالمية مع منظومة الإسكان من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري أثمرت عن تنفيذ أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية تبادلية خلال عام 2021، لتسهيل رحلة المستفيد منذ بداية التقديم على برنامج القرض العقاري المدعُوم وتوقيع العقد التمويلي والاستفادة من الدعم السكني لتملّك المسكن الملائم.

وأشار ابن ماضي إلى أن الشراكة التكاملية الرقمية تؤكد حجم الجهود المبذولة لتسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70 % بحلول عام 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.