شكرا لقرائتكم خبر عن «القطاع غير الربحي» يستهدف تحقيق 5 % من الناتج المحلي في 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أحمد السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمملكة، إن المركز يهدف ضمن أهدافه الرئيسية إلى الوصول بالقطاع غير الربحي ليحقق 5 % من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2030، مؤكدا أن ذلك سيتحقق بنشر ثقافة العمل التنموي والاستثمار بالقطاع غير الربحي والجمعيات الخيرية.

وأوضح أن ما اطلع عليه من نماذج تنموية بجمعية البر بالمنطقة الشرقية يعد نموذجا تنمويا يحتذى به بالقطاع، ويجب تعميمه ونقل تجاربه لجمعيات المملكة كافة، مشيرا إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يهدف لتمكين هذه النماذج التنموية الناجحة وإيجاد حلول للتحديات كافة التي تواجهها، ونقل وتبادل الخبرات التنموية بالقطاع.

وأضاف: المركز يعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه لحوكمة القطاع وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية في احتفاليتها بيوم التأسيس، ترأسه «السويلم»، وضم م. مشاري الجويرة المشرف العام على تطوير القطاع غير الربحي وعدد من منسوبي المركز.

واطلع الوفد خلال الزيارة على عدد من البرامج والمشاريع التنموية لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، وشملت جولة على مركز العمليات والمبادرات بالجمعية، والاطلاع على تجربة صندوق القروض التنموية «أجدى»، الذي أسسته الجمعية، ودوره في منح قروض حسنة للأسر الأشد حاجة لتمكينهم تنمويا، ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، لنقلهم من الحاجة وطلب المساعدة إلى الإنتاج والعمل، سعيا ليكونوا أفرادا منتجين من خلال مشاريعهم، ويسهمون في دعم الناتج المحلي.

كما اطلع الوفد على نماذج من مشاريع الأسر المدعومة بالقروض، التي حققت نجاحا بمشاريعها، وناقش الأسر عن أهم التحديات التي تواجه مشاريعهم، وكيف يمكن أن يسهم المركز في إيجاد حلول لهذه التحديات، والبرامج التنموية المقدمة لأيتام الجمعية من برامج تعليمية ومنح جامعية، وشراكات لتوظيفهم.