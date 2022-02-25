شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط 11 جنيها فى ختام التعاملات وعيار 21 بـ831 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم، الخميس بقيمة 11 جنيها، وذلك بعد أن امتصاص الأسواق صدمة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وشهدت الأسواق هبوط في أونصة الذهب إلي مستويات 1899 دولار، بعد أن سجلت على مدار اليوم صعود لمستويات 1922 دولار في بعض جلسات التداول.

أسعار الذهب اليوم... عيار 24 يسجل 949 جنيها.

عيار 22 يسجل 910 جنيهات.

عيار 21 يسجل 831 جنيها. عيار 18 يسجل 712 جنيها.

ومع بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلي مستوى في عام، لتسجل اونصة الذهب 1970 دولار، لكن عاد الهدوء إلي السوق مجددا واتجه بعض ملاك الذهب لجني الأرباح الأمر الذي ينعكس على السعر في مصر ليسجل هذا الهبوط.

اونصة الذهب تسجل الآن وقت صياغة هذه السطور- وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة- حوالي 1899 دولار، ويسجل العيار الرئيسي للذهب في مصر سعر 831 جنيها للجرام مع إمكانية التغير المستمر في الأسعار خلال الساعات القادمة.