شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على فندق رويال مكادى بـ305.7 مليون جنيه.. ومصر للسينما بـ50 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة رويال مكادي للاستثمار-فندق رويال مكادي لعدد 31 ألف سهم بقيمة 305.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وتم تنفيذ صفقتين على شركة مصر للسينما للإنتاج الفني لعدد 750 ألف سهم بقيمة 50 مليون جنيه، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة العالمية للتنمية الزراعية-فارم فريتس مصر لعدد 6290 سهم بقيمة 20.7 مليون جنيه، وصفقة على أسهم جماعة المهندسين الاستشاريين لعدد 20 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي، تم تنفيذ 100 عملية بحجم تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 388.2 مليون جنيه على 25 شركة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.285 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.02%، والعرب على 8.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 72.9 مليون جنيه، 57.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.63%، ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 1858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 4299 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 9.02% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وصعدت أسهم 4 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 144 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.