شكرا لقرائتكم خبر أرامكو تكمل مع بلاك روك صفقة شبكة أنابيب الغاز بـ15.5 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت شركة أرامكو السعودية وائتلاف مستثمرين بقيادة بلاك روك للأصول الثابتة «بلاك روك» وشركة حصانة الاستثمارية «حصانة»، صفقة الاستئجار وإعادة التأجير التي سبق الإعلان عنها في 6 ديسمبر2021، حيث استحوذ الائتلاف على حصة 49% في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز التابعة لأرامكو السعودية، مقابل 15.5 مليار دولار (58.1 مليار ريال).

وذكرت أرامكو في بيان لها، أن الائتلاف نجح في جذب شريحة رائدة من المؤسسات المستثمرة، إضافة إلى شركات أخرى تضم كيبل للبنية التحتية، وصندوق طريق الحرير، وتشاينا ميرتشانتس كابيتال.

ويمثل هذا الاستثمار طويل الأجل من جانب الائتلاف تطورا جديدا في إطار برنامج تطوير محفظة أعمال أرامكو السعودية، ويؤكد على الفرص الاستثمارية القوية التي توفرها أصول البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة، كما أنه يعزز أيضا قوة التطلعات بعيدة المدى للشركة، وكذلك قدرة المملكة على جذب الشركات الاستثمارية.

وبموجب الصفقة، دخلت شركة أرامكو لإمداد الغاز وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية مدتها 20 عاما.

وفي المقابل ستحصل شركة أرامكو لإمداد الغاز بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، على أن تكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز.

وستمتلك أرامكو السعودية حصة أغلبية نسبتها 51% في شركة أرامكو لإمداد الغاز، وستظل أرامكو السعودية محتفظة بكامل ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، علما بأن الصفقة لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج أرامكو السعودية.

ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة في أعقاب إتمام صفقة استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية في يونيو 2021 بقيمة 12.4 مليار دولار.

وتزامنا مع إتمام هذه الصفقة، وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك لاستعراض فرص التعاون المشترك في مشاريع مستقبلية تتعلق بالتحول في قطاع الطاقة ومجالات البنية التحتية منخفضة الكربون.

وتهدف هذه المذكرة إلى توطيد العلاقات القائمة بين الجانبين، وستسهم في تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بينهما.

جاذبية الاستثمار

«الاتفاقية تشكل خطوة مهمة إلى الأمام في استراتيجيتنا طويلة المدى لخلق القيمة للمساهمين، وهي ثاني صفقة بنية تحتية كبرى أنجزتها الشركة في غضون عام، مما يؤكد جاذبية محفظة أرامكو السعودية لكبار المستثمرين العالميين، أن زخم التنويع الاقتصادي في المملكة يعزز جاذبية الاستثمار، وستواصل البنية التحتية الحيوية للطاقة أهميتها التنموية في المملكة، خاصة أننا نعمل على تسريع خطط التوسُّع في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي، وستزداد أهمية شبكة إمدادات الطاقة لدينا عبر الجهود المبذولة لفتح فرص جديدة في مجالات الوقود منخفض الكربون».

أمين الناصر - رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين

ركيزة للنمو

«يستمر تركيزنا على زيادة إمكانات أصولنا وتقييم فرص الاستثمار الجديدة لتعزيز مركزنا المالي القوي، وتمثل صفقة البنية التحتية للغاز مع بلاك روك وحصانة شهادة على العلاقة مع المستثمرين العالميين، وتؤكد أن الغاز ركيزة أساس للنمو في الأسواق المحلية والدولية».

عبدالعزيز القديمي - النائب الأعلى للرئيس للتطوير المؤسسي في أرامكو السعودية

تعزيز الشراكة

«يسعدنا إتمام هذه الصفقة التاريخية، وتعزيز شراكتنا مع أرامكو السعودية عبر توقيع مذكرة تفاهم لتطوير بنية تحتية للطاقة منخفضة الكربون معا، ولن يحدث الوصول إلى عالم خال من الانبعاثات الصفرية بين عشية وضحاها، فهذا الأمر يتطلب منا تحويل مزيج الطاقة بخطوات تدريجية لتحقيق مستقبلٍ للطاقة الخضراء، ويتمتع أصحاب النظرة المستقبلية الثاقبة -مثل أرامكو السعودية- بالخبرة التقنية، ورأس المال، للعب دور حاسم في هذا التحول، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون في المستقبل».

لاري فينك - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك

استثمار ناجح

«سعداء بإتمام هذه الصفقة التاريخية، حيث يسلط هذا الاستثمار الضوء على تركيزنا في استثمارات البنية التحتية الحيوية في المملكة، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في أرامكو السعودية وبلاك روك لجعل هذه الصفقة استثمارا ناجحا طويل الأجل».

سعد الفضلي - الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية