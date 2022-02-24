السعودية الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توفر الخدمات الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة المركز الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها، بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ويقيس المؤشر مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الالكترونية والتطبيقات الذكية، ويركز على 84 خدمة حكومية ضرورية سواء للأفراد أو للأعمال في قطاعات متنوعة أهمها التعليم والعدل والمال والأعمال والسياحة والصحة والداخلية والإسكان والشؤون البلدية والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة.

وثمن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمنظومة الحكومة الرقمية الذي كان له الأثر في تفوق المملكة في أهم المؤشرات العالمية، مبينا أن النجاح يأتي تتويجا للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي كإحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم خدمات حكومية متقدمة عبر البوابات الرقمية والحلول الذكية.

ويهتم المؤشر بالخدمات الحكومية الالكترونية وتطورها ودورها في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة ودعم ريادة الأعمال، وذلك وفق ثلاثة ركائز أساسية، تختص الأولى بتوفر الخدمة وتطورها، حيث حصلت المملكة في هذه الركيزة على المرتبة الأولى متقدمة بنسبة تقدم بلغت 16.7%، أما الركيزة الثانية في المؤشر فتهتم باستخدام الخدمة والرضا عنها، واحتلت المملكة المرتبة الثانية في هذ الركيزة لتكون أكثر الدول ارتفاعا في هذا المجال، إذ تقدمت بنسبة تقدم بلغت 29.5%.

وتتعلق الركيزة الثالثة من المؤشر بالوصول إلى الجمهور، وحققت المملكة في هذه الركيزة المرتبة الثانية بارتفاع عن تقرير عام 2020 بنسبة 17.6%، لتحل المملكة في المركز الثاني في المؤشر بارتفاع بنسبة 22.0%.

يذكر أن السعودية صنفت الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما تصدرت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير التقنيات الحكومية GovTech الصادر عن البنك الدولي.

مؤشر نضج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقالة:







يصدر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)



يقيس نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الالكترونية والتطبيقات الذكية



يركز على 84 خدمة حكومية ضرورية للأفراد وللأعمال في قطاعات متنوعة



يهتم بالخدمات الحكومية الالكترونية وتطورها ودورها في تحسين جودة الحياة



تصنيف السعودية وفق 3 ركائز: