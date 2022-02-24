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وأكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، أن إنشاء ملحقية تجارية في سيدني، يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة وأستراليا، وتمكين الوصول للفرص التجارية والاستثمارية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين أن إنشاء الملحقية التجارية يأتي ضمن مساعي وجهود الهيئة في التوسع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح ملحقيات تجارية جديدة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وأستراليا،8.1 مليارات ريال لعام 2021م وفقا للبيانات الأولية.
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