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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الملحقية التجارية السعودية في سيدني افتتحها أمس القنصل العام للمملكة في أستراليا مشاري بن نحيت، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية عاطف العذري، الذي باشر مهام أعماله.

وأكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، أن إنشاء ملحقية تجارية في سيدني، يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة وأستراليا، وتمكين الوصول للفرص التجارية والاستثمارية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين أن إنشاء الملحقية التجارية يأتي ضمن مساعي وجهود الهيئة في التوسع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح ملحقيات تجارية جديدة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وأستراليا،8.1 مليارات ريال لعام 2021م وفقا للبيانات الأولية.