شكرا لقرائتكم خبر «الأراضي البيضاء» يصدر رسوم الدورة السادسة لمدينة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج الأراضي البيضاء، رسومه للدورة السادسة في المرحلة الأولى بمدينة جدة لعام 1443 / 1444، داعيا المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أنه يترتب على عدم سداد الرسم خلال المدة المحددة مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مبينا أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع.

وكان البرنامج قد أعلن عن فوترة الدورة السادسة لمدينة الرياض خلال الأيام الماضية، كما أعلن في 15 ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى في أكثر من 140 حيا في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد، إذ تبقى على انتهاء مهلة التسجيل النظامية في الرياض 110 أيام.

يذكر أن التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء تضمن ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية تضم الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، في حين تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى صدور أمر سام كريم في أغسطس 2020، يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقودا وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.