شكرا لقرائتكم خبر معهد البنك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معهد البنك الإسلامي للتنمية استضاف بالتعاون مع أمانة الدعم الإجمالي الرسمي للتنمية المستدامة (TOSSD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، سلسلة من الندوات الافتراضية لبناء القدرات بشأن معيار دولي جديد في مجال رصد تدفقات الموارد إلى البلدان النامية من أجل تنميتها المستدامة. ويهدف الإطار الذي أصدرته أمانة الدعم الإجمالي الرسمي للتنمية المستدامة إلى إنشاء معيار دولي جديد لرصد جميع الموارد الرسمية والأهلية التي يتم تعبئتها من خلال الوسائل الرسمية، وتتدفق إلى البلدان النامية لتحقيق التنمية المستدامة، كما يتضمن الإطار أيضا إحصاءات حول الإسهامات في المنافع العامة الدولية.



كانت هذه تفاصيل خبر معهد البنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.