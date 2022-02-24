شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطبيق البريد "ياللا" لتحويل الأموال ودفع الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة البريد، تطبيق ياللا، والذي سبق له الحصول على جائزة الابتكار عن "ياللا سوبر آب" من اتحاد البريد اليورو متوسطي الذي يضم 15 دولة أوروبية وتسع دول عربية، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن التطبيق الجديد.

س- بدايةً..ما هو تطبيق ياللا؟

ج- تطبيق "ياللا yalla" يعد أول سوبر آب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات ومزود بحلول الدفع (PSP) وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باى سكاى.

س- وما هي الخدمات التي يقدمها التطبيق؟

ج- يقدم "ياللا سوبر آب" بالعديد من الحلول المالية وغير المالية، ومنها "Yalla Money ياللا فلوس" ويمكن من خلاله تحويل واستقبال الأموال للأفراد والتجار، و"Yalla Bills ياللا فواتير" لدفع الفواتير وشحن الرصيد بكافة أنواعها، و"Yalla Pharmacy ياللا صيدلية" لقراءة الروشتة وطلب الأدوية وتوصيلها لمكان المستخدم، و"Yalla Offers ياللا عروض" لتوفير العروض والخصومات على مختلف العلامات التجارية والمطاعم وغيرها من المتعاقد معها، و"Yalla Mall ياللا مول" لتوفير إمكانية شراء المنتجات بمختلف أنواعها، و"Yalla Insurance ياللا تأمينات" لتوفير أنواع التأمين بما فى ذلك التأمين الصحي، و"Yalla Transportation ياللا مواصلات" لحجز تذاكر المواصلات والسفر بين المحافظات.

إلى جانب ENPO Digital " البريد الرقمى" لتوفير خدمات البريد المصرى المتمثلة فى تحديد أماكن ماكينات الصراف الآلى وفروع البريد ونقاط ENPO الجديدة Win والخدمات الحكومية وخدمات التعليم والإسكان.

س- وما هي الفائدة من التطبيق؟

ج- يوفر التطبيق للأفراد والتجار والشركات العديد من المزايا والخدمات المالية مثل خدمات الدفع والتحويل والشراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الادخار والاستثمار ومراقبة وتتبع المصروفات اليومية وذلك من خلال منصة رقمية تتميز بالسهولة فى التعامل مع توفير أقصى درجات الأمان الرقمي.

س- ولماذا أطلق البريد المصري تطبيق ياللا؟

ج- إطلاق البريد المصري تطبيق "ياللا" يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية حيث يقوم البريد المصري بدور محوري في تنفيذ برامج ومبادرات هذه الاستراتيجية الطموحة.

كما يأتي التطبيق استكمالاً لجهود البريد المصرى نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، كما أن "ياللا سوبر آب" يعد اضافة جديدة للنجاحات التي حققها البريد المصرى خلال الفترة الماضية على المستوى الإقليمى والدولى، ويمثل تجسيدا واضحا لتنفيذ خطة الدولة الرامية الى تطبيق التحول الرقمى والشمول المالى واستحداث قنوات رقمية جديدة ومتطورة لتوفير خدمات مالية وغير مالية للمواطنين بشكل لائق وميسر.

س- وما هي خطة تطوير البريد المصري؟

ج- يشهد البريد المصري تطوير شامل من حيث الشكل والمضمون عبر التوسع في شبكة البريد وتطوير مكاتبه وكذلك ميكنة أعماله وأتمتة الخدمات التي يقدمها، مع العمل بالتوازي على التوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية والتي في مقدمتها تطبيق " ياللا" الذي سيتيح نفاذ أوسع وسيسهم في تعزيز الشمول المالي لدى عدد أكبر من المواطنين لاسيما الشباب من خلال تمكين المواطنين من الحصول على مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة بسهولة مثل السداد، وتلقى التحويلات.