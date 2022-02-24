شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء جدد بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً رقم 710 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعضوية كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،واللواء أ. ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - ممثلاً عن وزارة الدفاع، واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية- (نواب رئيس الهيئة).

كما تضمن التشكيل اللواء مهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمهندس صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء من ذوي الخبرة الفنية والمالية والقانونية.

وشمل القرار أيضاً أعضاء جدد من ذوي الخبرة وهم، المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية و أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وياسر زكي هاشم خبيراً قانونياً.

وتضمن القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية بأن يتم دعوة وزارة الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي والإسكان والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلاً عن هيئة قناة السويس، بصفة دائمة لحضور جلسات مجلس الإدارة.