شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على انتخابات شعبة المخابز البلدية والمطاحن بغرفة الجيزة التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة وبرفقته صابر سرور نائب رئيس الغرفة وأحمد الخولي السكرتير العام ومجدي عرابي ومحمد قاسم وأسامة الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الغرفة انتخابات مجلس إدارة شعبة المخابز البلدية والأفرنجية والمطاحن ومصانع الحلوى من عجين وانتخابات هيئة المكتب لدورة انتخابية جديدة.

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن اختيار عبدالله نصر غراب رئيسا للشعبة، محمد سيد عبد الرحمن نائبا أول ، وفتحي حسن مكي نائبا ثانيا، ومحمد سيد عبد القادر سكرتيرا عاما للشعبة، ولعضوية مجلس الإدارة كل من أحمد عمر عبد المجيد، و محمود حسن، ومصطفى فوزي، وعاطف على حسن، وباسم عيد عبد الرازق، و القذافي أحمد عبد الرحمن، وكرم أحمد، و وشعبان محمد السيد، و خلف حمادة، وناصر عبد الفضيل، وإسلام عبده خاطر، وصلاح الديب، وجمال الدين جاد الرب، وشريف محمد هاشم، ورمضان محمود رفاعي، وأحمد مخيمر، وعماد عبد العليم رضوان.

ومن جانبه قدم محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة التهنئة للمجلس الجديد ، وطالبهم بضرورة العمل لتحقيق رؤية الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وخاصة وأن شعبة المخابز من الشعب التي تقدم سلعة استراتيجية تهم المواطنين جميعا.

وأشاد إمبابى بالجمعية العمومية للشعبة والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأعضاء الذين توافدوا من أجل المشاركة للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.