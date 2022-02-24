شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وهبوط مخزونات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 فبراير إلى 416 مليون برميل، وهي زيادة أعلى كثيرا من توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى ارتفاع قدره 400 ألف برميل.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار مليوني برميل الأسبوع الماضي.

وزادت استهلاك مصافي التكرير للخام بواقع 344 ألف برميل يوميا وارتفعت معدلات التشغيل 2.1 نقطة مئوية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت حوالي 600 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 246.48 مليون برميل، وهو أقل كثيرا من التوقعات البالغة 1.4 مليون برميل.