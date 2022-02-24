بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات للاستكشاف بالهيئة وشركات القطاع

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات للإستكشاف ، حيث شملت الحركة تكليف نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة ومديري عموم بشركات قطاع البترول وذلك لبعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها للتقاعد القانوني في إطار دعم المواقع البترولية والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة ، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

محمد يوسف

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