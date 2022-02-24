شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "هيرميس" و"حديد عز" و"إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تراجع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 482.946 مليون شهادة، وارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 240.594 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 193.372 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.676 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.595 مليون شهادة، حديد عز إلى 78.568 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.636 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.



شهادات الإيداع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.285 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.02%، والعرب على 8.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 72.9 مليون جنيه، 57.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.63%، ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 1858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 4299 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 9.02% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وصعدت أسهم 4 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 144 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.