شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر ناسداك يتراجع 3% مع بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط المؤشر ناسداك المجمع في بورصة وول ستريت أكثر من 3% عند الفتح في بورصة وول ستريت اليوم الخميس، ليهوي أكثر من 20 % من مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن بدأت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.91 بالمئة في بداية جلسة التداول إلى 32830.33 نقطة، ليهبط أكثر من 10 بالمئة من مستوى إغلاقه القياسي المسجل في الرابع من يناير كانون الثاني.

وبدأ المؤشر ستاندرد اند بوزر 500 القياسي الجلسة منخفضا 1.65 بالمئة إلى 4155.77 نقطة في حين هوى ناسداك 3.45 بالمئة إلى 12587.88 نقطة.