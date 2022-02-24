شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد للأسهم وخسائر بالمليارات ببورصات الخليج بسبب حرب روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط حرب الروسية على أوكرانيا، وسجلت السوقين السعودي ودبي أعلى نسبة تراجع بلغت 1.84%، وسط خسائر بالمليارات.



بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.84% خاسرًا 230.01 نقطة ليغلق عند مستوى 12297.62 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.84% خاسرًا 467.07 نقطة ليغلق عند مستوى 24942.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 384.6 مليون سهم بقيمة 15.4 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 4.47%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 4.18%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.01%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.12%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.48%.

وقفزت 8 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 6.06%، ثم سهم "أرامكو السعودية" بنسبة 1.97%، ثم سهم "معادن" بنسبة 1.94%، وتراجع 199 سهمًا على رأسها سهم "جبسكو" بنسبة 6.91%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 6.69%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 6.30%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 3.7 مليار ريال سعودي.





بورصة دبيكما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.84% خاسرًا 61.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3274.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 177.4 مليون سهم محققة ما قيمته 382.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6595 صفقة لعدد 24 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 5.96%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.21%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.52%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.26%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.

وارتفع سهم وحيد ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، وهو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 0.15%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.8 مليون ورقة بقيمة 135.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.36%.





بورصة أبو ظبيوهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.309% خاسرًا 2.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9072.17 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.670 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 261.1 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9239 صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الخميس، على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.33%، أعقبه العقارات بنسبة 3%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 2.07%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.65%، وأخيرًا قطاع بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.34%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 2%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 1.88%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 1.88%، وتراجع 42 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 9.94%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 254 مليون درهم.





بورصة البحرينوانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.05% خاسرًا 20.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1943.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 85.89% بضغوط هبوط أسهم إنوفست، شركة الإثمار القابضة، مجموعة البركة المصرفية، مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام بنسبة 9.8%، 7.94%، 4.76%، 2.10%، 1.96%، 0.99%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.8%.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.08%.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسرًا 23.51 نقطة ليغلق عند مستوى 7637.55 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسرًا 1.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8320.27 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% خاسرًا 77.19 نقطة ليغلق عند مستوى 6291.02 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.45% خاسرًا 97.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6596.43 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 390.9 مليون سهم بقيمة 111.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 19.5 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.9%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.59%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاعات الاتصالات والتأمين والمواد الأساسية بنسبة 0.39%، 0.37%، 0.31%، على التوالي.





بورصة قطركما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.87% خاسرًا 110.44 نقطة ليغلق عند مستوى 12638.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 253.6 مليون سهم بقيمة 859.5 مليون ريال عبر تنفيذ 17.4 ألف صفقة، وتراجع 45 سهمًا، وارتفعت 4 أسهم.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها التأمين بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.45%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.74%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.18%.