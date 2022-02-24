شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركات "كيما" و"القاهرة للأدوية" و"راميدا" 25 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، توقيع التزام مالي على شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، 10 آلاف جنيه لكلا منهما، وذلك لمخالفة الأولى المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة الثانية أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما وقعت اللجنة، التزام مالي على شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، بقيمة 5 آلاف جنيه، لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت اللجنة، التنبيه على شركتي أسمنت سيناء، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا، والتنبيه على شركة مصر للأسواق الحرة الالتزام بالمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وشركة العبور للاستثمار العقاري بمراعاة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

كما قررت اللجنة، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود من خلال نظام القبول الآلي للأوامر - أوراق مالية غير مقيدة ‏‏(خارج المقصورة) حتى 17 أغسطس عام 2024، وهو تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات على أن يتم نقل تداول أسهم الشركة بآلية ‏نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة - طبقا لأحكام المادة (4) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 ‏لسنة 2018.