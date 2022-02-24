القومى للحوكمة يطلق منتدى الحوكمة الرشيدة فى العالم الافتراضى "ميتافيرس"

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القاهرة - سامية سيد - شريفة شريف: نهدف إلى التعرف بشكل أكبر على مفهوم "ميتافيرس" واستكشاف استعدادنا لهذا التحول لضمان الحوكمة الرشيدة في هذا العالم الافتراضي

أطلق اليوم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- منتدى الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي "ميتافيرس" بالتعاون مع كلية ثندربرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية، بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد.

وخلال كلمتها الافتتاحية قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مصر وكل دول العالم تستعد للعالم الافتراضي "ميتافيرس"، مشيرة إلى أنه لابد للنظر إلى التواصل الاجتماعي والحركة الاتصالية بمفهوم مختلف من خلال العالم الافتراضي، مؤكدة أن العائد على المواطن يتمثل في تسهيل حصوله على الخدمات المختلفة وبجودة أعلى في ظل الحوكمة الإلكترونية التي تأتي في إطار التحول الرقمي، والذي يعمل على الحد من الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها في العالم الافتراضي.

وأكدت شريف أن الهدف من المؤتمر التعرف بشكل أكبر على مفهوم "ميتافيرس" واستكشاف استعدادنا لهذا التحول الثقافي والفسيولوجي وضمان استيعاب المحتوى التجريبي والتواصل في العوالم الافتراضية، وبالتالي ضمان الحوكمة الرشيدة في هذا العالم.

واستعرضت الدكتورة شريفة شريف؛ نشأة المعهد منذ 1956 وحتى تغيير اختصاصاته ومسماه ليتولى ملف الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن رؤية المعهد تتسق مع دستور جمهورية مصر العربية 2014، وقواعد السلوك الأخلاقي 2019-2022، ورؤية 2030، وأجندة أفريقيا 2063.

أضافت شريف أن رؤية المعهد تتمثل في مراجعة ورصد ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لدعم تطوير الاستراتيجيات والمؤشرات الوطنية، وإقامة الشراكات مع مراكز البحوث والفكر الوطنية والإقليمية والدولية، ورفع مستوى الوعي بالحوكمة الرشيدة وممارسات الاستدامة، هذا بالإضافة إلى مهام ومسئوليات التدريب والأبحاث والخدمات.

وقالت شريف إن رؤية المعهد تتمثل في أن یصبح مركز التمیز الرائد في تقدیم الاستشارات والأبحاث والتدریب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، كما يسعى المعهد إلى تعزیز وتطویر مكانة مصر فى مجال الحوكمة والتنمیة المستدامة من خلال تقدیم الاستشارات والبحوث وبرامج التدریب التى تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقیم وممارسات الاستدامة وتفعیل آلیات الحوكمة في مصر.

وأشارت شريف الى النهج الذي يتبعه المعهد بالتوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية بهدف تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية، مؤكدة أن الشراكات مع أفضل الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية الدولية فى إطار دعم عملية التأهيل والتدريب؛ يساهم في تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة ، والارتقاء بالأداء المؤسسي وذلك بالتركيز على عدد من الموضوعات الأساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل.

وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الحوكمة عنصر جوهري في تحقيق التنمية المستدامة، وأن المعهد هو أول كيان حكومي يتم تخصيصه في مجالي الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى مجموعة إنجازات المعهد في مجالات تمكين المرأة، والتطوير الوظيفي وبناء القدرات، والتوعية والقيادة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

تابعت الدكتورة شريفة شريف أن المعهد قام حتى 2021 بتقديم 62 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها 38000 متدرب، مشيرة إلى مبادرة "كن سفيرًا" لنشر فكر الاستدامة بين الشباب، ومرصد الحوكمة كأول مركز متخصص في الحكم في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية 2030.



جانب من المنتدى

كما أشارت إلى المؤشر الوطني للحوكمة والذي يجسّد الجهود الوطنية المبذولة في مجال الحوكمة ويتنافس مع المؤشرات الدولية كأداة تشخيص ذاتي تتضمن الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الحوكمة، وهي تمثل أساسًا يمكن أن يقاس عليه الأداء ومرجعًا للتحسين.

واستعرضت الدكتورة شريفة شريف عددًا من المشروعات الرئيسية التي يعمل عليها المعهد، والمتمثلة في المنصات والشبكات التعليمية، موضحة أنها تأتي بهدف توسيع نطاق أنشطة المعهد وزيادة أثرها، حيث يركز المعهد على بناء منصات وشبكات تعليمية على الإنترنت، تتضمن منصة استدامة وهي منصة عبر الانترنت، تقدم أكثر من 50 برنامجًا في مختلف مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة كذلك إلى منصة اتنجي، والتي تهدف إلى توفير التعليم المهني على الإنترنت للدول الأفريقية.

كما أشارت شريف إلى مبادرة "تنمية" الشبكة الأفريقية لمعاهد الإدارة وهي مبادرة إقليمية تعمل كمظلة لجمع المؤسسات الأفريقية الشقيقة لتيسير مبادرات تنمية القدرات، وإلى برامج القيادات النسائية، حيث استعرضت برنامج القيادة النسائية الأفريقية وهو مبادرة متكررة سنويًا تهدف إلى تمكين المرأة في مجموعة من المجالات، متابعة أن البرنامج نجح في تدريب حوالي 212 قائدة من 40 دولة أفريقية مختلفة.

وأوضحت شريف أن برنامج القيادات النسائية المصرية يهدف إلى تمكين المرأة من تحقيق أداء مؤسسي أفضل والتعامل مع تحديات العمل الحكومي، حيث نجح البرنامج في تدريب حوالي 3873 امرأة من 12 محافظة مصرية، ويستهدف تغطية باقي المحافظات خلال 2022.

كما تطرقت الدكتورة شريفة شريف إلى برنامج "هي لمستقبل رقمي" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة سيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، مشيرة إلى إطلاق الدفة الثالثة من البرنامج في مارس القادم.



د شريفة شريف

كما تناولت شريف الحديث حول مختبر الابتكار المستدام موضحة أنه يمثل حاضنة للمشروعات الناشئة في المراحل المبكرة التي تعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقدم المختبر الدعم الفني والإرشاد لتطوير نموذج الأعمال وكذلك تطوير النماذج الأولية، مضيفة أنه يستهدف رواد الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا، كما أنه يراعي النوع الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.