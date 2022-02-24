شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمارات العامة»افتتاح ثلاث مكاتب لشركات تابعة في مدن لمواصلة توسعه العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ستسهم المكاتب الجديدة في تعزيز حضور الصندوق في الأسواق العالمية

شهد صندوق الاستثمارات العامة نمو اً ملحوظ اً في عدد الموظفين. حيث يتمثل فريق الصندوق أكثر من 44 دولة على مستوى العالم.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة لشركات تابعة ("المكاتب الجديدة") في كلٍّ من لندن ونيويورك وهونغ كونغ. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استمرارية تحقيق مستهدفات استراتيجيته الصندوق المستقبلية وتفعيلاً لخطط التوسع على المستوى العالمي.

ويُعد الصندوق مستثمرًا نشطًا في العديد من القطاعات والأعمال العالمية الأكثر ابتكارًا، في مناطق المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية. وستسهم المكاتب الجديدة في تمكين الصندوق من مواصلة عمله مع شركائه في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في دعم مساعي التحول في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

وقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة من استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية في مختلف المجالات والذين يمثلون أكثر من 40 جنسية ضمن فريق عمله.

ويأتي افتتاح المكاتب الجديدة في إطار تحقيق استراتيجية النمو على المستوى العالمي، وتأكيداً على التزام الصندوق تجاه شراكاته العالمية وتوجهها نحو الاستثمار في القطاعات والصناعات والشركات التي ستشكل اقتصادات المستقبل.

كما أن التوسع الدولي المستمر للصندوق يأتي في الوقت الذي يواصل فيه إحراز التقدم في إطار استراتيجيته 2021 – 2025. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية يواصل الصندوق إحراز تقدمه محلياً ودولياً، حيث يستهدف تنمية أصوله تحت الإدارة لتصل إلى 4 تريليون ريال سعودي (1،7 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2025، ومواصلة العمل على تأسيس قطاعات وشركات وفرص عمل جديدة. حيث تعد الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة في العالم من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته.