شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السعودية يوقع اتفاق استضافة «الميثاق العالمي للأمم المتحدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية اليوم (الخميس) اتفاقية لاستضافة الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة، وذلك تأكيداً لدور الاتحاد في دعم جهود الميثاق العالمي للأمم المتحدة وإدراكاً منه لأهمية استدامة الشركات في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال القطاع الخاص السعودي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الاتحاد، حيث وقعه كل من أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف الأستاذ حسين بن عبد القادر العبد القادر، ورئيسة مجلس إدارة شبكة الاتفاق العالمي بالمملكة الأستاذة مريم التلمساني،بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه.

وبهذه المناسبة قال أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف حسين العبد القادر أن الاتحاد وكمظلة لقطاع الأعمال بالمملكة يسعد باستضافة الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة انطلاقا من حرصه على تعزيز وتمكين مشاركة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تعتبر أكبر مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وتضم أكثر من 12 ألف عضو من مؤسسات الأعمال والمنظمات من 170 دولة حول العالم.

وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي منسجماً مع أهداف الاتحاد في بناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية مع الكيانات والمنظمات الدولية التي تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية ودورها على الصعيد العالمي كقوة مؤثرة وفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة من الناحية البيئية والاجتماعية، ولتأكيد الدور الفاعل للقطاع الخاص السعودي في تنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.

وأكد "العبدالقادر" التزامهم بدفع شركات القطاع الخاص بالمملكة للانضمام لمبادرة الميثاق العالمي ومواءمة استراتيجياتها وعملياتها التجارية والتشغيلية مع (10) مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان،والعمل،والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تتقاطع في كثير من محاورها من أهداف رؤية 2030.

من جهتها ثمنت رئيسة مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي بالمملكة مريم التلمساني استضافة اتحاد الغرف السعودية لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة والجهود والدعم الكبير الذي قدمه معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ورئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان والأمين العام الأستاذ حسين العبدالقادر، وقالت إن إطلاق شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالمملكة يأتي تماشياً مع رؤية 2030 ومبادرات الاستدامة التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز ريادة المملكة في النهوض بالاستدامة العالمية، معتبرة أن التوقيت بات أكثر ملاءمة لجعل الشركات العاملة في المملكة تنضم إلى الشبكة والمؤامة مع أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.

وأضافت أن شبكة الميثاق العالمي بالمملكة تم إطلاقها رسميًا بدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سبتمبر 2021، لتنضم إلى 69 شبكة محلية أخرى تابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تغطي العالم، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لتوسيع نطاق المشاركة مع القطاع الخاص، لتعزيز الشراكات المستدامة طويلة الأجل المتوافقة مع خطة 2030 ورؤية 2030

وأوضحت " التلمساني " أن شبكة الميثاق العالمي في المملكة استقطبت 36 شركة سعودية رائدة بهدف تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفقًا للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، مؤكدة أهمية عمل شبكة الاتفاق العالمي بالمملكة نظرًا لحجم الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة لدفع عجلة التقدم في التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي كونها إحدى دول مجموعة العشرين.

ونوهت إلى دور شبكة الميثاق العالمي في المملكة والمتمثل في تزويد القطاع الخاص السعودي بالموجهات المتعلقة بدور قطاع الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عطفاً على دور القطاع الخاص السعودي في الاقتصاد الوطني وما يلعبه من دور كمحرك رئيسي لتحقيق رؤية 2030.