شكرا لقرائتكم خبر عن سهم أرامكو يرتفع إلى مستوى قياسي مع تجاوز النفط 100 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 4.2 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 42.25 ريال (11.26 دولار) اليوم الخميس بعد تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل في أعقاب غزو روسي لأوكرانيا.

وتجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب في أوروبا قد تؤدي لاضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وزادت أسهم أرامكو لثالث يوم على التوالي وارتفعت بأكثر من 16 بالمئة منذ بداية العام. وانخفض مؤشر البورصة السعودية 2.2 بالمئة في معاملات منتصف النهار.

(الدولار=3.7517 ريال)