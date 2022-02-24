شكرا لقرائتكم خبر عن برنت يتخطى حاجز الـ100دولار للبرميل ومخاوف من تعطل الإمدادات النفطية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 101.96دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 96.71دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس ، قفزت حيث تخطى سعر خام برنت حاجز الـ 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014 ، متأثرة بإعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، وتفاقم المخاوف من أن تؤدي تلك الحرب الي تعطل الإمدادات العالمية.

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، تعليقا على تأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي: "يأتي الصراع في وقت حرج حيث يخرج العالم من جائحة كوفيد-19، ويحتاج فيه العديد من البلدان النامية إلى مساحة للتعافي، والتي ستكون صعبة للغاية مع ارتفاع أسعار النفط، ونهاية صادرات القمح من أوكرانيا، ومع ارتفاع أسعار الفائدة بسبب عدم الاستقرار في الأسواق الدولية".

وشدد جوتيريش قائلا: "يجب أن يتوقف هذا الصراع - الآن" وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح. وأعلن البنك المركزي الروسي، التدخل في سوق الصرف الأجنبية للمساعدة على استقرار الوضع، بعد انخفاض العملة الروسية "الروبل" إلى مستويات قياسية جديدة بنسبة تصل إلى 9% تزامنا مع بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وانخفضت العملة الروسية إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن اهتزت الأسواق المالية العالمية بقرار الرئيس فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وهوى الروبل الروسي بنسبة 5.4٪، فيما علقت البورصة الروسية تداولاتها بعد انخفاضها بنسبة 11.3 ٪ كإجراء احترازي بعد تراجعها في ظل تصاعد التوتر جراء الأزمة الأوكرانية.

وميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف. أكدت أوكرانيا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم العسكري الروسي إلى 7 قتلى حتى الآن، بحسب تقارير إعلامية.

وأعلنت الداخلية الأوكرانية عن سقوط أول قتيل وأول جريح من جراء القصف الروسي قرب كييف، وكانت روسيا أعلنت تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني خرجت عن الخدمة، بحسب تقارير إعلامية.