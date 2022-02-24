شكرا لقرائتكم خبر عن هزة فى أسواق المال العالمية على وقع هجمات روسيا على أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزة عنيفة ضربت أسواق المال العالمية اليوم على خلفية بدء روسيا عملية عسكرية فى الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتى "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقى أوكرانيا.

وأعلنت أوكرانيا أنّ روسيا قصفت 6 مطارات من بينها مطار كييف، في الوقت الذي أعلن فيه ''انفصاليون'' أنّهم استولوا على بلدات شرقي أوكرانيا وأسقطوا طائرة حربية أوكرانية في منطقة لوجانسك.

في البورصة الأمريكية .. تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية صباح اليوم في التعاملات الإلكترونية، فقد هوى مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 648 نقطة، أي بما نسبته 2% لتصل إلى 32407 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 83 نقطة، بما نسبته 1.9%، لتتداول عند مستوى 4140 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" بمقدار 328 نقطة، بما نسبته 2.32% لتتداول عند مستوى 13177 نقطة.

وأوضحت مؤسسة "ماركت ووتش" الأمريكية أن الذي قاد الهبوط في مؤشرات الأسهم الأمريكية هو إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس.

وفي البورصة الروسية .. محت الأسهم الروسية 150 مليار دولار من قيمتها لتهبط بأكبر وتيرة على الإطلاق، وذلك بعد استئناف التداولات في بورصة موسكو، التي أعلنت في وقت سابق تعليق كافة التعاملات في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وتراجع مؤشر "إم أوه إي إكس" بنسبة 45% إلى 1694 نقطة.

في الوقت نفسه، قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، التدخل في السوق المالية المحلية، وذلك لتحقيق الاستقرار بعد تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية.

وقال المركزي الروسي، في بيان نقلته وسائل إعلام روسية "من أجل استقرار الوضع في السوق المالية، قرر البنك المركزي البدء في التدخلات في سوق العملات الأجنبية وإجراء عمليات اليوم لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي (الروسي).

وجاء قرار المركزي الروسي، في ظل تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية بسبب تصاعد الأوضاع المحيطة بأوكرانيا. وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.

وفي الأسهم الأوروبية .. الزلزال أصاب كذلك الأسهم الأوروبية التي تراجعت في مستهل تعاملات اليوم ، وهبط مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 3.1% عند 439 نقطة، كما تراجع "كاك" الفرنسي 2.98% مسجلاً 6578 نقطة ، وانخفض "داكس" الألماني 4% عند 14048 نقاط، فيما تراجع "فوتسي" البريطاني 2.71% إلى 7295 نقطة.

- الذهب والفضة

ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل بنسبة 1.84% أو بقيمة 35.10 دولار إلى 1945.40 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 2.43% عند 25.195 دولار للأوقية.

- النفط

قفزت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 6.83% إلى 103.45 دولار للبرميل، كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 6.49% مسجلة 98.07 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي في أوكرانيا إجراءات مؤقتة الخميس بعد دخول القوات الروسية البلاد، بما يشمل سوق العملات، والحد من عمليات السحب النقدي، وحظر إصدار العملات الأجنبية لعامة الناس.

وتم قصر السحوبات النقدية اليومية على 100 ألف هريفنا أوكرانيا أي ما يعادل حوالي 3339.13 دولار، كما ذكر البنك أنه سيثبت سعر الصرف الرسمي ليوم الخميس.