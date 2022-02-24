شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تداول أسهم 70 شركة بالبورصة المصرية لتراجعها بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، ارتفاع الأسهم التي تم إيقاف تداولها لمدة 10 دقائق إلى 70 سهمًا، لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، جي بي أوتو، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، جدوى للتنمية الصناعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ راية لخدمات مراكز الاتصالات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، مجموعة بورتو القابضة، دايس للملابس الجاهزة، الدلتا للسكر، اودن للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العامة للصوامع والتخزين، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العامة لصناعة الورق-راكتا، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العالمية للاستثمار والتنمية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جلاكسو سميثكلاين، الإسماعيلية مصر للدواجن.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، تنمية للاستثمار العقاري، الدولية للمحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اودن للاستثمار والتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ليسيكو مصر، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، أوراسكوم للتنمية مصر.

وتم إيقاف تداول أسهم: المتحدة للإسكان والتعمير، الملتقى العربية للاستثمارات، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، شركة النصر للأعمال المدنية، العبوات الطبية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.