شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 865 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 : 741.40 جنيه للجرام.
عيار 21 : 865 جنيها للجرام.
عيار 24 : 988.55 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب : 6920 جنيها.
وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن الاتجاه للذهب عالي جدا الآن في البورصات العالمية، الأمر الذي تسبب في صعود متكرر لسعر اونصة الذهب، ومن المتوقع أن تشهد الاسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، بل التغير كل لحظة نتيجة تداعيات للحرب في أوكرانيا واتجاه لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
وأوضح، أن الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 9.5% منذ بداية فبراير 2022 مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.