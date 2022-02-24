شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف العربى يتولى رئاسة معهد التخطيط القومى بداية من مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، رئاسة معهد التخطيط القومي اعتبارا من أول مارس المقبل.

وشغل العربى منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بين 2014 و2017، وذلك بعد فصل "وزارة التخطيط" عن "وزارة التعاون الدولي" ودمجها مع "وزارة التنمية الإدارية"، وتولى قبلها منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي من مارس 2014 إلى يونيو 2014.

وترأس مجلس إدارة "معهد التخطيط القومي"، وكان خبيراً اقتصادياً في ذات المعهد، كما تقلد منصب مستشار في "وزارة التخطيط المصرية"، ومدير المكتب الفني لوزير التخطيط لمدة 5 أعوام، ومثل الوزارة في اجتماعات "صندوق النقد الدولي"، بالإضافة لإشرافه على قطاع التنمية البشرية في الوزارة.

وعمل خبيرا اقتصاديا في "المعهد العربي للتخطيط" في الكويت، واقتصادي أول في المكتب الفني لـ"وزارة التجارة والصناعة المصرية".

ولديه خبرة أكاديمية، حيث درّس في العديد من الجامعات وتشمل: "جامعة ولاية كنساس" في الولايات المتحدة الأميركية، و"جامعة القاهرة"، و"الجامعة الفرنسية بالقاهرة".

وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد عام 2004 من "جامعة ولاية كنساس"، وماجستير في الاقتصاد عام 1997 من "جامعة القاهرة"، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 1992 من ذات الجامعة.

وحصل العربي على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام1992، ثم على درجة الماجستير في الاقتصاد من الكلية ذاتها عام1997، بينما حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كانساس الأمريكية، والتي منحته جائزة أفضل طالب دراسات عليا في قسم الاقتصاد في الجامعة.

وعين الدكتور أشرف العربي بعد عودته من البعثة كخبير اقتصادي في معهد التخطيط القومي، وتم الاستعانة بخبراته كاقتصادي أول في المكتب الفني لوزير الصناعة والتجارة حتي عام 2006، ثم انتقل للعمل كمستشار لوزارة التخطيط وكمشرف عام على المكتب الفنى لوزير التخطيط حتى نهاية2011، وانتقل بعد ذلك إلي الكويت للعمل خبيرا اقتصاديا في المعهد العربي للتخطيط.