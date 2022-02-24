إيقاف تداول 20 سهمًا بالبورصة بعد تراجعها بنسبة 5% خلال 15 دقيقة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، متأثرة بأحداث الحرب الأوكرانية، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، جي بي أوتو، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، جدوى للتنمية الصناعية.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.31% ليصل إلى مستوى 10926 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.42% ليصل إلى مستوى 1877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.53% ليصل إلى مستوى 13012 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.18% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.09% ليصل إلى مستوى 1870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.06% ليصل إلى مستوى 2815 نقطة.