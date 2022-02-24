شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع عالمياً ومحليا وتسجل أعلى مستوى فى عام بسبب أزمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أسعار الذهب صباح اليوم في التعاملات بشكل كبير في البورصات العالمية، حيث وصل سعر الأونصة 1940 دولار في أعلي مستوي للمعدن الأصفر خلال أكثر من عام، وفي السوق المصري ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات ليصل الذهب قمة صعوده مسجلا 840 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 720 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 840 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 960 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6720 جنيها.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.

وقال مسئولون ووسائل إعلام إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن أوكرانية وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 8% منذ بداية فبراير شباط مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة، ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 25.03 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 1102.43 دولار للأونصة، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 2514.54 دولار للأونصة.