شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الروسى يقرر التدخل فى سوق الصرف بعد انخفاض سعر الروبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي الروسي، التدخل في سوق الصرف الأجنبية للمساعدة على استقرار الوضع، بعد انخفاض العملة الروسية "الروبل" إلى مستويات قياسية جديدة بنسبة تصل إلى 9% تزامنا مع بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وانخفضت العملة الروسية إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن اهتزت الأسواق المالية العالمية بقرار الرئيس فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وهوى الروبل الروسي بنسبة 5.4٪، فيما علقت البورصة الروسية تداولاتها بعد انخفاضها بنسبة 11.3 ٪ كإجراء احترازي بعد تراجعها في ظل تصاعد التوتر جراء الأزمة الأوكرانية.

واتخذت بورصة موسكو القرار بعد تراجع حاد سجله مؤشراها إلى جانب انخفاض الروبل الروسي بعد إعلان روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.