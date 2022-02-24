شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تداول في بورصة موسكو في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016 اليوم الخميس بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بغزو أوكرانيا في خطوة دفعت بورصة موسكو إلى تعليق التداول.

وتراجع الروبل 3.6 بالمئة مقابل الدولار إلى 84.0750 بعد دقائق من الفتح في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، وانخفض 3.9 بالمئة إلى 95.2425 مقابل اليورو مسجلا نزولا قياسيا قبل تعليق التداول على نحو سريع.

وفي حين علقت بورصة موسكو التداول رفعت البنوك الروسية أسعار صرف النقد الأجنبي بشدة. وعرض بنك ألفا شراء الدولار واليورو مقابل 91.44 و101.11 روبل على الترتيب.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بنك سبيربنك، أكبر بنوك البلاد، عرض شراء اليورو مقابل 116 روبل.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش انخفض الروبل 10.5 في المعاملات بين البنوك إلى 89.71، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق.