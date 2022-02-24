شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول دمج عمر أفندى وشركات التجارة بالقابضة للسياحة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد وزارة قطاع الأعمال العام حالة من الحراك نتيجة صدور قرارات بنقل شركات ودمجها مع شركات أخرى، وتحويلها من القابضة للنقل البحرى والبرى التى انتقلت لوزارة النقل وكذلك القابضة للتشييد والتعمير إلى القابضة للسياحة، على رأسها شركة عمر أفندى، تعرف على التفاصيل من خلال 7 معلومات .