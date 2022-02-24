شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» يرتفع إلى 100 دولار لأول مرة منذ 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بنسب تتجاوز 4%، مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 4.3% لتصل إلى 101 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، فيما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 4.46% لتصل إلى 96.21 دولار للبرميل.