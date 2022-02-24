شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف أخر تطورات أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار الفاكهة اليوم الخميس، وسجل سعر التفاح الأمريكى من 17 إلى 23 جنيها والبرتقال أبو سُرة من 3.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال السكرى بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات، والعنب الأصفر بـ20 جنيها، والعنب المستورد الأسود بـ20 جنيها، والتفاح اللبنانى من 12 إلى 18 جنيها، بحسب شعبة الخضروات فى الغرفة التجارية.

وتسجل الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات فى أسواق الجملة، والبلح السيوى بـ20 جنيها وبلح الثلاجة من 5 إلى 8 جنيهات، الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات، الرمان من 6 إلى 9 جنيهات، المانجا بـ25 جنيها، والكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات، والبطيخ بـ10 جنيهات، والحرنكش بـ11 جنيها، كمثرى مستورد بـ25 جنيها.

أما عن أسعار الخضار، فبلغ سعر الفاصوليا 11 إلى 15 جنيها والباذنجان البلدي 5.5 إلى 7.5 جنيه والرومي 5 إلى 7 جنيهات والأبيض 5.5 إلى 7.5 جنيه والفلفل الرومي 6 إلى 8.5 جنيه والفلفل الصوب 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحار 7 إلى 11 جنيها والفلفل الألوان 15 جنيها.

ويسجل سعر البسلة 3.5 إلى 4.75 جنيه والسبانخ 3.5 إلى 4.75 جنيه، القلقاس 3 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 1.5 إلى 3.5 جنيه، الثوم 9 إلى 24 جنيها، الكرنب 3.5 جنيه

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة فى سياق السطور السابقة هى عبارة عن أسعار استرشادية فى سوق الجملة، بمعنى أنه يضاف عليها تكاليف النقل للمناطق المختلفة، إضافة إلى مكاسب التجار فى كل محافظة ومنطقة.