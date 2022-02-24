شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون دولار واردات مصر من قاطرات وعربات وأجهزة إشارة نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حكومية، أن مصر استوردت قاطرات وعربات وأجهزة إشارة بقيمة بلغت 42 مليون و184 ألف دولار، وذلك في شهر نوفمبر الماضي، وذلك ضمن الواردات المصرية من روسيا.

وجاءت واردات القاطرات وعربات وأجهزة الإشارة ضمن قائمة أهم 5 سلع استوردتها مصر من روسيا خلال هذا الشهر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي يتصدرها واردات القمح الروسي والتي هبطت بشكل كبير إلى 98 مليون و450 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 233 مليون و480 ألف دولار نوفمبر 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 135 مليون و30 ألف دولار.

وتراجعت أيضا الواردات المصرية من الخشب ومصنوعاته والفحم الخشبي وسجلت 21 مليون و610 ألف دولار نوفمبر الماضي، مقابل 26 مليون و599 ألف دولار في نفس الفترة عام 2020، بتراجع بلغ 4 ملايين و989 ألف دولار، بينما ارتفعت واردات النحاس المصرية من روسيا بشكل لافت خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمتها نحو 16 مليون و367 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل ألفي دولار فقط في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 16 مليون و365 ألف دولار.

وإجمالا تراجعت الواردات المصرية من روسيا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت نحو 230 مليون و779 ألف دولار، مقابل 304 مليون و212 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 73 مليون و433 ألف دولار، متأثرة بتراجع كبير في واردات مصر من القمح الروسي.