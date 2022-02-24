شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي الراعي الإستراتيجي لفعاليات يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلاقا من انتمائه للوطن، وكونه أكبر البنوك السعودية وأعرقها، يشارك البنك الأهلي السعودي «الراعي الإستراتيجي لفعاليات يوم التأسيس 2022م»، في العديد من الفعاليات الوطنية خلال الذكرى السنوية ليوم التأسيس، والتي تتضمن رعاية البنك للفعاليات التي تنظمها الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «يوم بدينا».

وتنطلق رعاية البنك الرسمية لفعاليات ذكرى يوم التأسيس من كونه داعما رئيسا للفعاليات الوطنية ذات العُمق التاريخي الأصيل للمملكة، نحو الاعتزاز بالقيم والتراث والحضارة وربط الماضي بالمستقبل.

وتتضمن قائمة الفعاليات التي تُقام بهذه المناسبة التاريخية، مشاركة البنك في أكثر من 18 فعالية تقام في 14 مدينة سعودية، ومن أبرزها «مسيرة البداية» التي تجسد مرحلة التأسيس في 10 مشاهد استعراضية تعود إلى ثلاثة قرون مضت، بمشاركة 3500 مؤد مع خيولهم الأصيلة. كما تتضمن الفعاليات «أوبريت ملحمي» يستعرض لحظات وقصصا خالدة ارتبطت بيوم التأسيس، إضافة إلى «عروض الضوء» عبر مزيج مميز من الألعاب النارية وطيارات الدرونز، وكذلك تشمل الفعاليات ورش عمل تفاعلية تحت عنوان «المجلس»، بجانب الحوارات والنقاشات المثمرة التي تعكس توثيق الجوانب الثقافية المرتبطة بمرحلة الدولة السعودية الأولى، و«يوم بدينا»، وتتطرق فعاليات «نجناج» إلى استعراض للملبوسات والأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب معرض فني وآخر مختص بالقهوة السعودية، ومجموعة من البرامج التي تأخذنا إلى جلَبَة الأسواق الشعبية وأصالتنا «يوم بدينا». وتُعد هذه المناسبة مصدر إلهام ومحل اعتزاز الوطن والمواطن، كما تعكس الجذور الراسخة لهذه البلاد منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وما أرسته مملكتنا الغالية من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، وما تحقق لنا في العصر الحالي من نهضة وتنمية شاملة وبناء للإنسان حاضرا ومستقبلا، ومكانة عالمية بين الأمم.