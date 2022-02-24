شكرا لقرائتكم خبر عن كيا الجبر تفتتح أحدث معارضها في مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار الخطوات التي تقوم بها شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، افتتحت الشركة مؤخرا أحدث معارضها في العاصمة الرياض، وتحديدا في حي الشفاء الذي تم إنشاؤه على مساحة إجمالية تصل إلى ألف متر مربع تقريبا، ووفقا للمواصفات الحديثة لمعارض شركة كيا حول العالم لهويتها البصرية والتصميمية الجديدة.

ويتميز المعرض الجديد بسعته التي تصل إلى استيعاب عرض سبع سيارات في ذات الوقت، مع إعطاء كل سيارة المساحة التي يحتاجها العميل لمشاهدتها من مختلف الجوانب والتعرف عليها، مع تقديم المعلومات كافة من جانب مستشاري المبيعات في صالة العرض.

وبهذه المناسبة، تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجاري السيد وائل بغدادي قائلا: «وضعنا في الشركة خطة إستراتيجية تقوم على التوسع في شبكة فروعنا في مختلف المناطق وعلى وجه التحديد مدينة الرياض التي تشهد نهضة وحراكا اجتماعيا واقتصاديا غير مسبوق كمحصلة لما تشهده بلادنا من نمو كان دافعه الرئيسي رؤية 2030، وما أكده سمو ولي العهد الأمين من مستقبل زاهر لعاصمتنا الحبيبة، وما نقوم به من زيادة الاستثمار في صالات العرض الجديدة ومراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار يتماشى مع زيادة عدد العملاء، ولتغطية أنحاء مدينة الرياض كافة، والتي تزيد مساحتها بشكل متسارع».

وكشف بغدادي أن المعرض الجديد لن يكون الأخير؛ بل هو حلقة في سلسلة من المعارض ومراكز الصيانة التي سيتم الإعلان عن افتتاحها تباعا خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم على دراسة الهدف منها الوصول إلى عملائنا وتلبية رغباتهم.

مرحبا بجميع الزوار والعملاء لزيارة المعرض الجديد، والتعرف على سيارات كيا الرائعة، والهوية البصرية والتصميمية الجديدة لمعارضها حول العالم.